https://static.news.ru/photo/44e6c32c-2f9c-11ea-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 килограммов был продан за $1,8 млн (193,2 млн иен).

Аукцион ежегодно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива. Самую высокую цену второй год подряд предлагает компания Kiyomura, которая владеет сетью ресторанов SushiZanmai, передаёт NHK.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2018 году огромный голубой тунец весом в 278 килограммов ушёл с молотка на рыбном аукционе в японском Токио за рекордную сумму. Гигантскую рыбу приобрёл владелец суши-ресторанов SushiZanmai Киёси Кимура. Он заплатил за морского обитателя $3 млн (336 млн иен). Тунец был выловлен у побережья северной префектуры Аомори. По словам Кимуры, рыба выглядела «ужасно вкусной и свежей», но после совершения покупки мужчина подумал, что всё-таки переборщил.