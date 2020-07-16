Руководство Шереметьево решило отложить строительство терминала за $414 млн

https://static.news.ru/photo/066b277e-4829-11e9-99d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Руководство московского аэропорта Шереметьево приняло решение перенести строительство терминала С-2 стоимостью $414 млн на 2030-е годы. Изначально данный терминал планировалось открыть в 2023 году.

Согласно годовому отчёту, опубликованному на сайте аэропорта, реконструкция терминала F также отложена до 2031 года.

В январе 2020 года руководство аэропорта заявляло, что запуск терминала С-2 состоится в 2026 году, однако председатель совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко предупреждал, что сроки начала строительства могут быть перенесены. По предварительным оценкам, терминал за год сможет принимать 10 млн пассажиров.

После запуска С-2 в аэропорту должна была начаться реконструкция терминала F. Согласно данным отчёта, инвестиции в строительство С-2 составят $414,5 млн, а в реконструкцию F — ещё $120 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство аэропорта Шереметьево приняло решение возобновить движение поездов по межтерминальному переходу (МТП), законсервированному в мае 2020 года по причине распространения коронавирусной инфекции и значительного снижения пассажиропотока.

Сначала планируется запустить только одну линию. Запуск второй будет зависеть от темпов восстановления пассажиропотока. Так, интервал движения поездов должен составить 8 минут, тогда как время в пути — 3,5 минуты.