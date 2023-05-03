Руководитель мотошколы напомнил об опасностях для байкеров в начале сезона Руководитель мотошколы Агапеев назвал дорожную пыль и песок смертельно опасными для байкеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники мотопарада, приуроченного к открытию мотоциклетного сезона

Главными опасностями в начале байкерского сезона являются дорожная пыль и песок, а также ямы, отсутствие разметки и реакция автомобилистов, отвыкших за зиму от мотоциклов на дорогах, рассказал «МК в Новосибирске» руководитель мотошколы Александр Агапеев. При этом он отдал песку и пыли первое место в рейтинге опасностей.

Песчинки пыли — это «микроролики», на которых покрышка проскальзывает. Попав на участки, покрытые песком и пылью, мотоцикл ведет себя непредсказуемо, становится неуправляем, — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, пыль может затруднять обзор и мешать дыханию во время езды. Поэтому лучше избегать запыленных и грязных участков дороги, а если все же наехали на них, то держать двухколесную машину нужно прямо, не совершая резких поворотов и торможений.

Также весной мотоциклистам необходимо быть чрезвычайно внимательными из-за образовавшихся за зиму дорожных ям, стершейся разметки и реакции автомобилистов, которые за несколько месяцев успели отвыкнуть от байкеров на дорогах. Агапеев посоветовал прогнозировать дорожную обстановку наперед, снизив привычный скоростной режим как минимум на 30-50%.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал пассажирам мотоциклов, как правильно себя вести на поворотах. Им не стоит отклоняться в противоположную от водителя сторону — так можно помешать ему маневрировать.