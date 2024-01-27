РПЦ требует отобрать у россиян праздники? Какие под угрозой, что отменят

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия должна избавиться от «заимствованного у Запада» Дня святого Валентина. Что не так с праздником всех влюбленных, почему против него выступает Церковь, какие еще праздники пытаются искоренить в России?

Почему РПЦ против Дня святого Валентина

Патриарх Русской православной церкви призвал положить конец традиции празднования в России Хэллоуина и Дня святого Валентина. «Интерфакс» отмечает, что Кирилл назвал этот день «не имеющим ничего общего с настоящей любовью».

«Популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви — свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными», — объявил патриарх на открытии Рождественских чтений в Кремле.

В 2023 году День всех влюбленных назвали «элементом духовной агрессии Запада»: с таким заявлением выступил глава Ассоциации православных экспертов Петербурга Кирилл Фролов.

Кто требует запретить Хэллоуин

Патриарх Кирилл призвал также избавиться от Хэллоуина, который назвал «безобразной вакханалией».

«Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, вообще противоречащей нашим принципам — историческим, нравственным, религиозным», — объявил предстоятель РПЦ.

Русская православная церковь из года в год выступает с предложениями запретить «бесовский» Хэллоуин если не в целом по стране, то хотя бы в школах для детей.

«Можно сказать так: Россия — свободная страна, живи в лесу, молись колесу, празднуй все что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно», — объявил в 2022 году спикер Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще праздники под угрозой

В 2022 году в России появилась петиция за отмену праздника 1 Мая, или Дня труда. Она была зарегистрирована на сайте «Российской общественной инициативы», однако набрала лишь 0,15% необходимых голосов за.

В 2015 году аналогичное предложение на сайте РОИ касалось отмены 8 Марта. Поводом для этого назвали «равенство полов»: Международный женский день якобы ставит в привилегированное положение женщин «без учета заслуг».

А в 2024 году на сайте РОИ появилось предложение ликвидировать День народного единства 12 июня, который якобы «не имеет объективных и реальных оснований считаться праздником». Вместо него предложили ввести День семьи 8 июля. Ранее отмену выходного дня 12 июня поддержали в Госдуме — он «так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником страны».

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