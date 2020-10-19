РПЦ прокомментировала борьбу с «антипрививочниками»

https://static.news.ru/photo/890b344e-1258-11eb-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

РПЦ считает плохой идеей привлекать религиозные организации для борьбы с противниками прививок. Священники считают неприемлемым использовать их моральный авторитет как давление на свободное решение человека.

Такое мнение высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. Несмотря на то, что сам представитель церкви считает, что прививаться можно и нужно, он настаивает на том, что это «свободное право каждого человека».

Не думаю, что «привлечь религиозные организации к борьбе с антипрививочниками», — хорошая идея. Использовать моральный авторитет церкви для давления на свободное решение в этом вопросе категорически неприемлемо, — приводит слова церковнослужителя ТАСС.

С идеей привлекать к пропаганде прививок религиозные конфессии выступил внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Он, в частности, предложил создать на сайтах общественных и профессиональных организаций разделы о пользе вакцинации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал допускать священников до пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. Он подчеркнул, что за время пандемии COVID-19 медицинские специалисты уже успели убедиться в том, что священнослужители компетентны и профессиональны.