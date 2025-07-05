Розы зацветут снова: пошаговый метод правильной обрезки для второй волны

Розы зацветут снова: пошаговый метод правильной обрезки для второй волны

Чтобы стимулировать вторую волну цветения роз, важно правильно провести летнюю обрезку сразу после первого цветения. Так розы зацветут снова.

Возьмите острый секатор и срежьте отцветшие бутоны вместе с 2–3 см стебля, делая косой срез над первой здоровой почкой (5–7 лист от земли). Удалите слабые и тонкие побеги, оставляя только сильные ветви.

Для кустовых роз обрезайте на внешнюю почку, чтобы новый побег рос наружу, а не внутрь куста. После обрезки подкормите розы фосфорно-калийным удобрением (15–20 г на куст) и обильно полейте — это простимулирует рост новых цветоносных побегов. Уже через 3–4 недели вы увидите новые бутоны!

Этот пошаговый метод правильной обрезки роз для второй волны цветения не только стимулирует повторную бутонизацию, но и предотвращает развитие грибковых заболеваний. При правильном уходе ваши розы будут цвести до самых заморозков!

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