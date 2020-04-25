Роза Сябитова рассказала о пророческом наставлении бабушки

https://static.news.ru/photo/31391e80-87b0-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: syabitova_roza/instagram.com

Справиться с проблемами и напастями люди могут только общими усилиями. Об этой давней народной мудрости напомнила соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Телесваха рассказала о совете своей бабушки, который та давала ей когда-то. Сейчас в условиях самоизоляции, введённой из-за эпидемии коронавируса, он оказался как никогда кстати.

Заботясь о других и помогая им, люди то же самое делают и для себя, отметила Сябитова.

Когда бабушка говорила, что выживают гуртом, я не думала, что испытаю на себе всю глубину этой народной мудрости, — написала ведущая в Instagram.

Действительно, один за всех, и все за одного, поэтому — бог в помощь, сделала напутствие своим подписчикам Сябитова. Те в ответ выразили солидарность с ней и вспомнили ещё несколько заветов старшего поколения на эту тему.

Ранее, как писал NEWS.ru, ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева прервала режим самоизоляции ради съёмок в новом цикле программ. Актриса заявила, что ей страшно было выходить на работу, однако сделала это ради зрителей.