Роза Сябитова рассказала о пророческом наставлении бабушки

Заботясь о других и помогая им, люди то же самое делают и для себя, отметила Сябитова.
Когда бабушка говорила, что выживают гуртом, я не думала, что испытаю на себе всю глубину этой народной мудрости, — написала ведущая в Instagram.
Действительно, один за всех, и все за одного, поэтому — бог в помощь, сделала напутствие своим подписчикам Сябитова. Те в ответ выразили солидарность с ней и вспомнили ещё несколько заветов старшего поколения на эту тему.
Ранее, как писал NEWS.ru, ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева прервала режим самоизоляции ради съёмок в новом цикле программ. Актриса заявила, что ей страшно было выходить на работу, однако сделала это ради зрителей.