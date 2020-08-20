Ростуризм открыл горячую линию для туристов по программе кешбэка

https://static.news.ru/photo/a0de1b06-e2ea-11ea-ac77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Для того, чтобы оперативно информировать граждан о возможности получить часть стоимости туристических путёвок Федеральное агентство по туризму и платёжная система «Мир» запустили горячую линию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Служба поддержки туристов начала работу 20 сентября.

Перед стартом специальной программы доступных путешествий по стране Ростуризм совместно с национальной платежной системой «Мир» и ОНФ открыли горячую линию. Туристы смогут оперативно получать полную информацию о программе поддержки внутреннего туризма и частичной компенсации стоимости туров по России. Кроме того, для пользователей доступны чат-боты в мессенджерах Telegram, Viber и чат на сайте программы, где любой желающий может получить оперативный ответ на интересующий его вопрос, — пояснили в Ростуризме.

В ведомстве рассказали, что для удобства пользователей все контактные номера и необходимую информацию можно узнать на сайте мирпутешествий.рф. Там размещены и самые часто задаваемые вопросы, а также именно там можно зарегистрировать свою карту «Мир» для участия в программе.

Программа поддержки внутреннего туризма и россиян, которые собираются провести отпуск внутри страны начнёт действовать в 00:00 21. Возможность вернуть часть стоимости путёвки можно будет на протяжении недели, до 28 августа. В программу вошли все российские регионы, но по наиболее загруженным направлениям, а это Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область, поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Чтобы вернуть часть стоимости путёвки, путешественник должен учитывать, что продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее четырёх ночей, а стоимость путёвки начинаться от 25 тыс. рублей. Возврат может составлять от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости. В рамках программы можно приобрести как пакетные туры, так и проживание отдельно. Тур должен быть оплачен картой «Мир». Список путешествий можно выбрать также на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа. Поездку нужно оплатить до 28 августа.

Как писал NEWS.ru, Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка за туры по России.