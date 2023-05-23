«Ростелеком» раскрыл причину сбоя в работе сетей 23 мая В «Ростелекоме» заявили, что подключили резервные каналы на фоне технических неполадок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба «Ростелекома» заявила NEWS.ru, что технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком вызвали временные трудности с доступом к ряду иностранных онлайн-ресурсов. В компании отметили, что задействовали резервные международные каналы связи, но в РФ провайдер предоставляет услуги в штатном режиме.

Отмечаются технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам. Подключены резервные международные каналы связи. Сети «Ростелекома» в России работают в штатном режиме, — рассказали представители «Ростелекома».

Telegram-канал «Код Дурова» 23 мая сообщил, что пользователи «Ростелекома» столкнулись с проблемой доступа к зарубежным сайтам. По данным ресурса, жалобы поступают по всей РФ, в частности, не открываются веб-версия Telegram, GitHub, kod.ru, vc.ru и практически все иностранные порталы.

Ранее данные об общественном транспорте перестали отображаться на картах Google для пользователей в России. Также стало невозможно проложить маршрут из одной точки в другую с использованием общественного транспорта. То же самое наблюдалось на картах Google в Армении и Казахстане.