Росстат: в России выросли цены на курицу и сахар

https://static.news.ru/photo/7edb72aa-bc8a-11ea-b3ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в течение недели с 23 по 29 июня наблюдается подорожание сахара, а также рост цен на куриное мясо, следует из отчёта Росстата.

За период с 23 по 29 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур — на 0,6%. Подорожание на 2% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Липецкой и Кировской областях — на 2,7%. В Тюменской области (кроме автономных округов, входящих в состав области) мясо кур подешевело на 1,4%, — следует из сообщения Росстата, передаёт РИА Новости.

Рост цен на курицу также наблюдался неделей ранее и составил 0,7%. В период с 23 по 29 июня незначительно подорожали полукопчёные колбасы (на 0,4%), мясные консервы, пшеничная мука, шлифованный рис, черный чай, поваренная соль, шоколадные конфеты и карамель (на 0,3%), сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, гречневая крупа, ржаной хлеб и печенье (на 0,2%).

Сахар продемонстрировал рост на 0,1%. В то же время стоимость куриных яиц снизились на 0,5%, на мороженую рыбу и мясные консервы для детского питания — на 0,2%, баранину и овощные консервы для детского питания — на 0,1%. В период с 16 по 22 июня рост цен на гречку составил 0,5%, на рис — 0,6%, тогда как сахар стал дешевле на 0,3%.

Аналитики Росстата также зафиксировали рост цен на плодоовощную продукцию. В целом он составил 1,4%, в том числе на картофель — 3,9%, яблоки — 3,2%. Помидоры и лук репчатый, напротив, подешевели на 3,3%, огурцы — на 2,2%. Морковь стала дороже на 1%, стоимость свежей белокочанной капусты осталась прежней, следует из отчёта Росстата.

Как писал NEWS.ru, ситуация с ростом цен наблюдается во всем мире. Так, мировые цены на продовольствие в июне увеличились впервые с начала года после резкого снижения в мае. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), индекс стоимости продовольственных товаров FAO по итогам июня достиг 93,2 пункта, что на 2,2 пункта, или 2,4%, больше пересмотренного показателя мая.

Индекс стоимости молочной продукции в июне прибавил 4%, составив 98,2 пункта. В первый месяц лета значение этого индекса выросло впервые после непрерывного падения в течение четырёх месяцев. Индекс цен на растительные масла вырос 11,3% от уровня прошлого месяца, достигнув отметки в 86,6 пункта. Эксперты связывают данный индекс с увеличением цен на пальмовое масло и восстановлением стоимости соевого, подсолнечного и рапсового масел.

Индекс цен на сахар в июне увеличился на 10,6% — до 75 пунктов, на зерновые до 96,9 пункта (минус 0,6%). В июне фиксировалось усиление понижательного давления на котировки пшеницы, что связано в том числе с началом поступления зерна нового урожая.

Индекс цен на мясную продукцию снизился на 0,6% — до 95,2 пункта. Падение международных котировок мяса птицы и говядины обуславливается ростом экспортного предложения в ключевых регионах-производителях, превышающим высокий импортный спрос со стороны КНР и стран Ближнего Востока.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили разрешить продажу продуктов в тару покупателей. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился председатель комитета Государственой думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.