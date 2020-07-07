Росстат: сельчане разводятся в четыре раза реже горожан

https://static.news.ru/photo/3cea6348-c0f3-11ea-bc87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Росстата, на 100 браков в России приходится 65 разводов. Чаще всего расторгают официальный союз супруги, не имеющие детей, после пяти — девяти лет совместной жизни. При этом, сельские жители разводятся в четыре раза реже городских.

Большинство разводящихся в России так и не успевают «нажить» общих детей. Потомства нет у 48% расторгающих брак, ещё 34% расходятся с одним общим ребёнком, а 16,5% — с двумя. Сельские жители разводятся в четыре раза реже городских, — сообщили NEWS.ru в Росстате.

Согласно статистическим данным, в 2019 году развелись 495 тыс. жителей российских городов и только 126 тысяч — сельчан. У 173 тысяч разведённых горожан остался общий ребёнок, у 78 тысяч — два и более. В сельской местности общий ребёнок остался у 41 тысячи разведённых, два и более — у 25 тысяч.

Самый распространённый возраст расторжения брачного союза в России приходится на 30–34 года. На втором месте у мужчин жизненный период 35–39 лет, у женщин — 25–29 лет.

Как писал NEWS.ru, в крупных мегаполисах, как правило, молодые россияне нацелены на карьерный рост, а не на то, чтобы обзавестись потомством. В меньшей степени это касается жителей отдалённых регионов, где преобладают традиционные взгляды на воспитание. Там количество 15—19-летних мам существенно больше, чем в крупных городах. Однако число молодых родительниц в последние годы устойчиво сокращается, при этом всё чаще на рождение ребёнка решаются 40-летние женщины.