Росстат: безработица среди женщин показала резкий рост в мае

https://static.news.ru/photo/0ba791c6-ba26-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Динамика уровня безработицы в России среди женщин продемонстрировала резкий рост в мае, говорится в опубликованном в понедельник докладе Росстата «Занятость и безработица в РФ в мае 2020 года».

Согласно данным ведомства, общий уровень безработных в России в мае достиг 6,1% (после 5,8% в апреле и 4,7% в марте) — это максимальное значение за последние восемь лет. Таким образом, общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тысяч человек — до 4 млн 513 тысяч человек.

Так, уровень безработицы среди женщин в мае показал резкий рост до 6,1% с 5,4% в апреле, а среди мужчин — снижение до 6% с 6,1%. Это может объясняться массовыми увольнениями в секторе услуг.

В то же время уровень безработицы среди сельских жителей в мае составил 8,6% после 8% в апреле и в настоящее время превышает уровень безработицы среди городских жителей — 5,3% в мае после 5,1% в апреле.

Как ранее сообщал NEWS.ru, правительство оценило масштабы безработицы.