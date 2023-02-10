Россиянкам рассказали, почему не стоит поздравлять мужчин с 14 февраля Психолог Руснак предупредила, что поздравление мужчины с 14 февраля может обернуться скандалом

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Мужчин не стоит поздравлять 14 февраля, потому что это может обернуться скандалом, отметила психолог Галина Руснак. В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что женщина может готовить сюрприз в День всех влюбленных в течение нескольких дней, а мужчина может просто забыть о празднике. По словам специалиста, женщины разочаровываются, что реальность не соответствует тому, что они видели в романтических комедиях.

Дело в том, что у праздника слишком масштабная маркетинговая история. В кино и рекламе все гораздо интереснее, реальные мужчины вряд ли так же ответственно подойдут к подготовке романтичного вечера, — уточнила психолог.

Поздравление с 14 февраля может вызвать у мужчины раздражение, считает Руснак. Это связано с тем, что представители сильного пола не любят говорить о любви «из-под палки». По словам специалиста, мужчины также недовольны, если девушки высказывают им претензии, что не получили подарок в День святого Валентина.

Многие мужчины чувствуют себя нелепо, когда их поздравляют с подростковым, в их понимании, праздником. Чтобы избежать дискомфорта, взрослым парам стоит отказаться от «валентинок» и неожиданных сюрпризов, лучше заменить их романтичным ужином, во время которого можно признаться друг другу в любви без стеснения, — заключила Руснак.

Флорист Анна Громова ранее предупредила мужчин, что лучше заранее подумать о покупке цветов ко Дню влюбленных. Накануне праздника цветочные салоны могут не успеть справиться с возросшим числом заказов, а за предзаказ многие магазины даже могут предложить скидку.