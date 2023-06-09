Россиянкам рассказали, как сделать прическу на выпускной за полчаса Визажист Астер: за полчаса до выпускного можно сделать прически конский хвост, мальвинку или мягкие локоны

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Визажист Александра Астер рассказала NEWS.ru, что за полчаса до начала выпускного можно успеть сделать несколько видов устойчивых причесок на выбор: конский или низкий хвост, мягкие локоны и мальвинку. Она добавила, что для создания образа достаточно резинок для волос и заколок-невидимок.

Конский хвост: расчеши волосы, собери в высокий хвост, выдели прядь волос и намотай на резинку и зафиксируй невидимкой. Низкий хвост: утюжком сделай на кончиках волос крупные локоны, собери низкий хвост, зачесывая выбивающиеся волосы, скрепи хвост красивой резинкой с бантом. Косички у лица с локонами: утюжком делай на кончиках волос крупные локоны, отдели две большие пряди ближе к лицу, заплети из этих прядей косички, закрепи их резинками, — отметила эксперт.

Астер подчеркнула, что для мальвинки необходимо расчесать волосы — можно их дополнительно накрутить, сделать голливудскую волну, часть волос до уха отделить в отдельную прядь с двух сторон, закрепить их на макушке в тугой хвост, заколоть его крабом.

Мягкие локоны: перед созданием прически нанеси термозащиту. Можно добавить мусс для фиксации, чтобы прическа была более стойкой. Накрути волосы от концов к затылку. Удерживая плойку или утюжок на пряди не более 6-12 секунд, в зависимости от типа волос, — резюмировала визажист.

Ранее парикмахер Татьяна Лисина рассказала NEWS.ru, что забетонированную» стайлинговыми средствами прическу после выпускного нельзя раздирать расческой, лучше растопить ее теплой водой, действуя максимально деликатно. Она добавила, что первый способ разрушает структуру волос.