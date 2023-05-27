Стало известно, как разобрать «забетонированную» прическу после выпускного Парикмахер Лисина: «забетонированную» прическу после выпускного следует растопить теплой водой

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«Забетонированную» стайлинговыми средствами прическу после выпускного нельзя раздирать расческой, лучше растопить ее теплой водой, действуя максимально деликатно, рассказала NEWS.ru парикмахер Татьяна Лисина. Она добавила, что первый способ разрушает структуру волос.

Ни в коем случае «забетонированную» прическу не расчесываем. Разодрать эту слипшуюся историю — значит разорвать кутикулярные слои. Это приводит к максимальному разрушению структуры волос. Так что действуем максимально деликатно, — отметила Лисина.

Эксперт подчеркнула, что сначала следует аккуратно вытащить все шпильки, невидимки, а потом размочить волосы в воде, подержать их под струей около трех минут, чтобы смыть слой лака, и только после этого применять шампунь. После шампуня стоит на 20 минут нанести на волосы липидную маску, чтобы прослойки в кутикулярных слоях снова склеились.

Нанесите маску на 20 минут и смойте. После этого покройте волосы аминокомплексом с хорошим силиконом, чтобы все, чем вы напитали структуру, не улетучилось. Благодаря силикону на волосах образуется гидропленка, которая создает лучшие условия для их максимального восстановления, — резюмировала Лисина.

Ранее дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что летом во время ухода за волосами на первый план выходит гигиена, мыть голову нужно по мере загрязнения. Специалист посоветовала добавить к основному шампуню ежедневное средство для мытья волос, носить головные уборы и обязательно промывать волосы после морской воды. А головные уборы уберегут кожу от солнечных ожогов, которые могут привести к повреждению волосяных фолликулов и, как следствие, к выпадению волос.