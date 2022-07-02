Россиянкам дали простой совет, если мужчина не хочет жениться Психолог Журавлева посоветовала россиянкам не тратить время на мужчин, которые не хотят жениться

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Самое верное решение для женщины в отношениях с мужчиной, который не хочет на ней жениться, — выйти из них, заявила NEWS.ru семейный психолог Татьяна Журавлева. Она также посоветовала «уважать себя и своего партнера». Эксперт подчеркнула, что брак «для всех несет свои смысл и ценность».

Для женщины брак чаще всего значит, что ее выбрали и мужчина готов взять ответственность за создание семьи. Когда мужчина не хочет жениться? Когда он не уверен в чем-то, не готов брать ответственность сейчас, не хочет. С первыми двумя пунктами можно справиться путём открытого диалога. Почему? Когда? А что мешает? Чего ты боишься? Что хочешь? А вот если он не хочет, то тут самым верным решением будет выйти из таких отношений. Ничего хорошего не выйдет, даже если вы поженитесь. Уважайте себя и своего партнера, — считает Журавлева.

Психолог также рассказала, что самой большой проблемой при выявлении послеродовой депрессии в России является то, что вопросами диагностики новоиспеченных мам не занимаются в роддомах, как это делают за границей. Эксперт подчеркнула, что в РФ до сих пор многие полагают, что их данная проблема не коснется, или считают заболевание мифом. Именно поэтому, отметила собеседница, важно знать причины и симптомы послеродовой депрессии не только будущим мамам, но и их ближайшему окружению.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила: чтобы справиться с раздражительностью, направленной в адрес своего партнёра в отношениях, сначала стоит определить, какие именно качества человека стали причиной стресса. После этого, сказала она, надо искоренить те самые нежелательные черты характера в себе самом.