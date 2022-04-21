Психолог дала советы, как справиться с раздражительностью в отношениях

Чтобы справиться с раздражительностью, направленной в адрес своего партнёра в отношениях, сначала стоит определить, какие именно качества человека стали причиной стресса, считает семейный психолог Наталья Наумова. После этого, отметила она, надо искоренить те самые нежелательные черты характера в себе самом, пишет Lenta.ru.

В человеке есть абсолютно всё, но когда мы себе что-то запрещаем под гнётом наших детских травматизаций, именно это становится нашим триггером, мешает выстраивать доверительные отношения, и мы будем делать всё возможное для того, чтобы вновь и вновь быть недовольным другим человеком и чтобы за счёт этого почувствовать себя либо жертвой ситуации — Золушкой, либо единственным умным человеком в этой семье, который спасает семью, — пояснила Наумова.

Она рассказала о методике, которую используют психологи при работе с клиентами, находящимися на грани развода. В таком случае людям предлагают написать список из качеств, которые их раздражают в партнёре. После этого человеку предлагают поставить знак «плюс» напротив тех черт характера, которые они могут заметить в них самих, а «минус» рядом с теми качествами, которых они в себе не наблюдают. Наумова также посоветовала не пытаться изменить своего партнёра, а сконцентрироваться на работе над собственной личностью.

Психолог Илья Слободчиков ранее рассказал, что пока человек находится в границах разумного поведения и не поддаётся панике из-за стресса, его психологическое состояние со временем стабилизируется. По его мнению, человеческому организму свойственно адаптироваться к стрессовой обстановке. Для борьбы с тревожными состояниями он также посоветовал составить распорядок дня и придерживаться его.