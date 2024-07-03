Россиянка попала в больницу после поедания десерта с наркотиками в Таиланде

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Россиянка по имени Оксана оказалась в одной из больниц Таиланда в неадекватном состоянии, сообщает MK.RU. Есть предположения, что причиной состояния могло стать употребление наркотических веществ, разрешенных в Таиланде, но запрещенных в России. Девушка могла съесть десерт с наркотиками.

Пострадавшая провела четыре дня в госпитале Бангламунг в Паттайе. Медики отметили, что ее состояние было очень плохим — у нее наблюдались агрессия, истерики и невозможность говорить. Личность пострадавшей была установлена по документам, она оказалась гражданкой России. Мать девушки была потрясена произошедшим.

Я не знаю, как моя дочь потеряла память. Я здесь, а она там, и я ничем не могу ей помочь. Мне от этого очень тяжело. Я просто хочу, чтобы она выздоровела и вернулась во Владивосток, — сказала мать россиянки.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали россиянина, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Согласно местному законодательству, гражданин РФ может получить от трех до 20 лет лишения свободы. Следователи решили, что мужчина собирал посылки с «запрещенкой», которые получал по почте из-за границы, и хранил дома, после чего наркотики распространялись в Таиланде с помощью пока не установленных злоумышленников.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.