Россиянин объяснил, почему продает бенгальскую кошку за 15 млн рублей Россиянин продает кошку за 15 млн рублей из-за «филиала Ада» в квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин, представившийся Сергеем, подтвердил в разговоре с NEWS.ru подлинность объявления в Сети о продаже бенгальской кошки за 15 млн рублей. Мужчина отметил, что ему поступили предложения расстаться с питомицей за 300 тысяч рублей, однако владелец четвероногого согласился только на скидку в размере 500 рублей «на туалетную бумагу». В описании к публикации на одном из маркетплейсов он также назвал двухлетнюю Мэгги «генеральным директором филиала Ада на Земле», отметив изменчивость ее характера.

Это мое объявление, моя кошка. Я в описании все подробно изложил и обосновал цену. Жалко... но если вы проведете с ней день, то, я думаю, вам будет не жалко. Звонили уже, торговались, предлагали 300 тысяч рублей. После публикации приходит много сообщений. Могу скинуть 500 рублей на пару упаковок туалетной бумаги, — отметил Сергей.

Мужчина подчеркнул, что настроение у Мэгги меняется каждые пять минут. По его словам, это не первая кошка в его жизни, до этого Сергей брал домой уличных котят, а также держал мейн-куна. Сергей не исключил, что 15 млн рублей, если Мэгги кто-то купит, он потратит на покупку новой недвижимости.

У нее настроение меняется каждые пять минут. В ноябре ей будет два года. Мне ее подарили. До этого были еще кошки, уличных котят брал, дворовых, мейн-куна. К животным отношусь с большой любовью. На что можно потратить 15 млн рублей? Допустим, на покупку недвижимости. Или завести вторую Мэгги, также ее распиарить и продать за 20 млн рублей. Сердечко, конечно, екнет, но за 15 млн я ее отпущу, — подытожил Сергей.

Ранее ветеринар, кинолог и зоопсихолог Лидия Лисичкина объяснила желание некоторых заводить много кошек. По ее мнению, это касается в первую очередь пенсионеров, но речь в данном случае идет не о возрастных изменениях характера, а о зависимом поведении.