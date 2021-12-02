Россияне заявили, что в стране должны жить минимум 300 млн человек

Большинство, а именно 55% россиян, считают, что в РФ должны жить 300 млн человек и более. Вариант 250-300 млн выбрали 8%, 200-250 млн — 12%, 150-200 млн — 10%, 100-150 млн — 15%, показал проведённый NEWS.ru опрос в Telegram. В голосовании приняли участие 1360 юзеров, оно проходило с 30 ноября по 1 декабря. 30 ноября президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!» заявил, что проблема с уровнем рождаемости приобрела в стране системообразующий характер.

Чем больше, тем лучше. А чтобы было хорошее качество жизни — надо иметь трезвый ум и работать, господа, работать, — написала под постом пользователь под ником Татьяна Соколова.

По мнению юзера Pasha, в РФ нет трудностей с рождаемостью, однако есть «большие проблемы» с уровнем смертности.

Ранее Путин заявил, что власти РФ обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России». Политик отметил необходимость развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности.

Президент подчеркнул, что Кремль продолжит «донастраивать» систему поддержки семей с детьми. Лидер уверен, что крепкая благополучная семья с детьми — это будущее России. Путин также призвал объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.

Одной из нематериальных причин демографической проблемы в России является отсутствие «нравственного компонента» в обществе, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его мнению, примерами для подражания в РФ является не многодетная семья, а певицы Ольга Бузова, Клава Кока и блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка.