Жительницы России стали в четыре раза реже заниматься спортом и физическими упражнениями. Если в 2014 году они уделяли этому виду деятельности 7,9% свободного времени в будние дни и 9% в выходные, то в 2019-м этот показатель составлял 1,9% и 1,6% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Мужчины же в 2014 году тратили на занятия спортом и физическими упражнениями 6,9% свободного времени в будние дни и 8,8% в выходные. Спустя пять лет эти показатели составляли 2,9% и 2,6% соответственно. При этом стоит подчеркнуть, что если в 2014 году женщины занимались спортом больше мужчин, то в 2019 году ситуация изменилась.

Данными показателями уже заинтересовались в Государственной думе. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что негативная динамика вызывает определённые опасения в связи с тем, что президент России поставил задачу к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом и физической культурой 55% населения страны.

Речь идёт о федеральном проекте «Спорт — норма жизни». В рамках него также планируется построить новые физкультурно-оздоровительные центры и комплексы, повысить квалификацию тренеров по хоккею и по футболу, а также запустить информационно-коммуникационную кампанию по формированию в обществе культуры поведения, которая была бы основана на мотивации граждан к физическому развитию.

При этом, как отметил Свищёв, сейчас важно обратить внимание не только на то, какой процент свободного времени жители России тратят на занятия спортом. По данным Росстата за 2019 год, доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, составляла всего 12%. Этот показатель является очень низким для страны, которая стремится к увеличению доли занимающихся спортом граждан, отметил депутат.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учитывая, что Минспорта РФ предпринимает активные попытки по увеличению подобных показателей, мы подготовим письмо на имя министра спорта с предложением о создании рабочей группы, которая детально проработает причины низкой популярности здорового образа жизни в стране. Ведь занятия спортом являются неотъемлемой частью поддержания здоровья нации. В группу между тем могут войти не только спортсмены и специалисты в области физкультуры и спорта, но и представители Минздрава. Дмитрий Свищёв депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России

Депутат также предположил, почему женщины тратят меньше свободного времени на спорт, чем мужчины. Разница в распределении досуга, по его мнению, возможно, обусловлена тем, что представительницы прекрасного пола гораздо больше занимаются бытовыми вопросами и заботой о членах семьи.

Между тем снижение показателей может быть связано с сокращением доходов населения. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал социальный психолог Алексей Рощин.

Специалист пояснил, что большая часть россиян занимается физическими упражнениями в фитнес-клубах. В 2019 году доходы россиян значительно сократились по сравнению с 2014-м, в связи с чем абонемент в зал для некоторых людей стал предметом роскоши. Россияне сократили расходы на спорт, чтобы иметь возможность позволить себе другие, более важные категории трат, поясняет специалист.

Кроме того, некоторые жители России, у которых упали доходы, нашли себе дополнительный способ заработка. В связи с этим как в будние, так и в выходные дни у людей стало меньше времени на занятия спортом, даже если речь идёт о пробежке по ближайшему парку. Если перед человеком, который много работает, стоит выбор — поспать лишний час или же встать пораньше и выделить время на физические упражнения, то он чаще всего выбирает первый вариант, поясняет Рощин.

Также значение в данном вопросе имеет то, что у людей в условиях падения доходов снижается горизонт планирования — они ставят задачи максимум на ближайшую неделю. Это подталкивает часть из них отказаться от физических упражнений, результаты которых видны только спустя определённое время — как минимум через один или два месяца.

Между тем, согласно проведённому в июне опросу, во время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. При этом увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тысяч рублей.