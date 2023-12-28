Россияне выбрали свой самый любимый праздник: результаты опроса

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Больше половины россиян (52%) назвали Новый год своим самым любимым праздником, следует из результатов опроса, проведенного NEWS.ru. Вторую строчку в этом рейтинге занял собственный день рождения. Такой вариант ответа выбрали 18% проголосовавших. А третье место в списке самых любимых праздников занимает День Победы. За него отдали свой голос 15% респондентов.

Всего в опросе поучаствовали 4447 человек. Среди других популярных в России праздников они отметили Рождество (7%), Международный женский день (3%), 1 Мая (3%). А День защитника Отечества и День России в голосовании получили лишь по 1%.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru