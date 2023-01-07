Рождество Христово: как встретили христианский праздник в храмах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собор Святителя Николая в Павшинской пойме

В ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве прошло рождественское богослужение, литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В соборе присутствовало руководство Московской епархии, представители власти, общественные деятели и прихожане. Глава Русской православной церкви помолился о возвращении единства в государствах, некогда составлявших Древнюю Русь. Патриарх неоднократно указывал, что речь идет о России, Украине и Белоруссии.

Торжественные богослужения прошли во всех храмах Русской православной церкви. В связи с пандемией в церквях и монастырях продолжают действовать санитарные ограничения, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции. О том, как встречали Рождество в Марфо-Мариинской обители милосердия и соборе Святителя Николая в Павшинской пойме, — в материале NEWS.ru.