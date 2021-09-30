Россияне в соцсетях устроили панику из-за дефицита «Доширака»

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Курорты Египта открыли для россиян совсем недавно, но, как оказалось, на них всё не так уж хорошо. Хуже всего, по признанию туристов в Хургаде. Несмотря на красивые пляжи, в этой части Красного моря самая скудная флора и фауна. На портале «Тонкости туризма» был опубликован материал, посвящённый недостаткам египетских курортов.

Так, например, в статье сказано, что практически везде встречаются отели, которые нуждаются в ремонте. В номерах обшарпанная мебель, затёртые ковры, старые постельные принадлежности, расшатанная сантехника и «дышащие на ладан кондиционеры»....