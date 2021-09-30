Россияне в соцсетях устроили панику из-за дефицита «Доширака»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:55, 01 октября 2021
Фото: pixabay
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В Российском сегменте интернета началась «паника» из-за острой нехватки лапши «Доширак» в магазинах. Некоторые пользователи отметили, что так начинается апокалипсис. Поводом для беспокойства стали сообщения из Красноярска, Магадана и Волгограда. Местные жители рассказали, что из магазинов исчезла лапша быстрого приготовления.
Причиной этому стал якобы тот факт, что один из заводов компании под Рязанью закрылся на модернизацию. Позже эту информацию опровергли.
Пользователь с ником «Доктор твоего тела» написал, что ушла целая эпоха.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство порекомендовало торговым сетям перейти на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. По его мнению, это позволит заметно снизить конечную цену и зафиксировать её на более длительный срок.