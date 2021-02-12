Россияне сыграли свадьбу на борту самолёта Москва — Калуга

https://static.news.ru/photo/bb446102-6ee1-11eb-81f3-96000091f725_660.jpg Фото: aviakaluga/instagram.com

Пара выиграла бесплатные билеты на авиарейс из Москвы до Калуги в День всех влюблённых. Они сыграли свадьбы прямо на борту самолёта.

Фотографии с мероприятия в историях в соцсети Instagram опубликовал Международный аэропорт Калуга им. К. Э. Циолковского.

Свадьба в самолёте? Почему нет, — говорится в одной из публикаций.

Невеста была на борту в фате, а жених — в костюме. Они заключили брак на высоте, а затем отметили это в здании калужского аэропорта.

Ранее флорист Елена Степанова рассказала, что большинство москвичей при выборе цветов для подарка партнёру в День святого Валентина предпочитают не отступать от традиционных шаблонов.

День святого Валентина, покровителя всех влюблённых, традиционно отмечают 14 февраля. В этот праздник принято признаваться друг другу в чувствах, обмениваться подарками и устраивать сюрпризы. Однако многие не знают историю возникновения праздника. NEWS.ru рассказывал о том, как появился этот праздник и какой подарок в честь него лучше преподнести второй половинке.