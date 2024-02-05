Россияне стали отказываться от льготной ипотеки РБК: в Москве и Петербурге уменьшился спрос на льготную ипотеку

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В России уменьшился спрос на льготную ипотеку после ужесточения условий программы, сообщает РБК. Сильнее всего он просел в Москве и Санкт-Петербурге. В числе антилидеров также Краснодарский край.

По данным агентства, в январе в российской столице количество заявок уменьшилось на 36,2%, в Петербурге — на 28,9%. Что касается Краснодара, то там этот показатель снизился на 16,6%. Однако в целом по стране число заявок на ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7%.

Новые условия льготной ипотеки начали действовать с середины декабря прошлого года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области правительство снизило максимальный размер кредита с 12 до 6 млн рублей. Вместе с тем был поднят размер первоначального взноса с 20% до 30% по всей стране.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продления льготной ипотеки. Он также допустил включение в число таких программ выдачу кредитов на вторичное жилье. При этом глава государства подчеркнул, что важно избежать злоупотреблений выделенными на это средствами.

В Минфине позже пояснили, что дополнительные расходы госбюджета на продление льготной ипотеки составят порядка 1 трлн рублей в течение трех лет. В ведомстве не исключили, что в ипотечные программы будут внесены изменения для повышения их эффективности.