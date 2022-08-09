Россияне занялись сексом на глазах туристов в баре и попали на видео Посетительница одного из баров Севастополя занялась сексом с охранником и попала на видео

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В одном из баров Севастополя охранник совершил половой акт с одной из посетительниц бара на глазах у публики, передает KP.RU. Пикантную сцену прямо на барной стойке засняли посетители заведения и позднее выложили видео в Сеть.

Сцена соития произошла в ночь на 8 августа в несвойственном для этих дел баре. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент девушка забралась на барную стойку и начала танцевать, постепенно сбрасывая с себя одежду.

Свидетели сцены только для совершеннолетних пояснили, что вначале девушка «исполняла непристойный танец с одним из ведущих дискотеки, а потом уединилась с ним». После этого девушка совокупилась с одним из секьюрити на барной стойке. Очевидцы начали снимать происходящее на камеры смартфонов.

Как сообщает издание, полицейские заинтересовались инцидентом. Они прибыли в бар и изъяли все видеоматериалы. Против охранника составили протокол за мелкое хулиганство, ему грозит 15 суток ареста.

В настоящий момент полиция устанавливает личность девушки. KP.RU также сообщает, что было возбуждено уголовное дело за изготовление и оборот порнографии.

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