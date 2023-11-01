Россияне смогут наблюдать необычное астрономическое событие 3 ноября Астроном Турилов: россияне смогут наблюдать противостояние Юпитера 3 ноября

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Россияне около полуночи 3 ноября смогут наблюдать противостояние Юпитера, — необычное астрономическое событие, когда после захода Солнца Земля окажется на одной линии с Юпитером, рассказал NEWS.ru астроном Ярослав Турилов. По его словам, небесное явление можно будет увидеть невооруженным взглядом.

Это будет один из самых ярких объектов на небе и именно в этот день для россиян открывается лучший вид на самую большую планету Солнечной системы. Юпитер будет ярко сиять в противоположной стороне от заката, поднимаясь высоко над югом. Лучше всего наблюдать за событием после того, как опустятся сумерки, ближе к полуночи, — сообщил Турилов.

Следующее противостояние планет в 2023 году пройдет 14 ноября в Уране, но для наблюдения за ним уже потребуется телескоп. Иначе различить небесное тело будет трудно, пояснил астроном.

Ранее ученые обнаружили, что атмосфера спутника Юпитера Каллисто содержит большое количество кислорода. Астрономы заметили над Каллисто полярные сияния с чрезвычайно высоким содержанием свободных электронов, что говорит об изобилии именно атомов кислорода в атмосфере.

14 октября в отдельных частях Земли можно было наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Явление было видно на территории Северной и Южной Америки и в акваториях Атлантического и Тихого океанов, жители России оказались лишены такой возможности.