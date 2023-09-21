На спутнике Юпитера обнаружили богатейший источник кислорода На спутнике Юпитера Каллисто ученые нашли богатейший источник кислорода

Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTD2/Global Look Press

Каллисто

Ученым удалось установить, что атмосфера спутника Юпитера Каллисто содержит большое количество кислорода, сообщает LIFE.ru. По информации издания, астрономы обнаружили над Каллисто полярные сияния с чрезвычайно высоким содержанием свободных электронов. По словам физиков, это говорит об изобилии в атмосфере именно атомов кислорода.

Таким образом, на спутнике имеется неизвестный богатейший источник кислорода, отмечает издание. Ученые называют несколько версий его происхождения, в том числе бомбардировку плазмой из магнитосферы Юпитера, разложение водяного пара под влиянием солнечного облучения, естественное образование кислорода в грунте, как это происходит в кометах, и даже активную выработку молекул кислорода микроскопическими сине-зелеными водорослями — цианобактериями, как это происходило на ранних этапах развития Земли.

Каллисто вращается вокруг Юпитера на расстоянии почти 2 млн километров, напоминает издание. Это примерно в пять раз дальше, чем от Земли до Луны. Размеры спутника практически сопоставимы с Меркурием — около 4820 км в диаметре.

Ранее Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 км приближается к Земле. Небесное тело уже пролетало недалеко от Земли 34 года назад. На этот раз астероид пройдет от планеты на расстоянии не более 6 млн километров.