Жители Земли увидят кольцеобразное затмение Солнца Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 14 октября, россияне его не увидят

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 14 октября, оно будет наблюдаться в отдельных частях Земли, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Там уточнили, что жители России это космическое явление увидеть не смогут.

Затмение произойдет 14 октября 2023 года с 18:05 и до 23:55 по московскому времени. В разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России не видно, — рассказали в планетарии.

Данный вид затмения характерен образованием так называемого «огненного кольца» или «короны» вокруг Луны, которая закроет собой Солнце. Максимальная фаза затмения составит 0,95, это произойдет в 21:00 мск.

Солнечные и лунные затмения происходят один раз в шесть месяцев с разницей в две недели. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. При этом если посередине оказывается Земля, люди могут наблюдать лунное затмение, а если Луна — солнечное.

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