Россияне рассказали о своём отношении к сериалу «Игра в кальмара»

ВЦИОМ провёл опрос россиян, посвящённый нашумевшему корейскому сериалу «Игра в кальмара». Как выяснилось, 53% россиян ничего не знают о сериале, а 26% слышали только название и не знают ничего о сюжете. 40% зрителей, в общих чертах представляющих сюжет сериала, считают, что сцены жестокости и насилия в нём могут провоцировать аналогичное поведение в реальной жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса на сайте центра.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как выяснилось, о сериале «Игра в кальмара» слышали 47% россиян, при этом 8% хорошо знают о сериале (20–36% среди молодёжи, 16% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга), 13% слышали в общих чертах, о чём этот сериал, а 26% слышали только название.

Среди тех, кто в общих чертах знает о сериале, 10% посмотрели только одну серию, 35% смотрели несколько серий, 12% не смотрели, но собираются, а 43% — не смотрели и не собираются этого делать. 40% тех, кто в общих чертах знает о сериале, считают возможным, что сцены жестокости и насилия в нём могут провоцировать жестокость в реальной жизни, обратной точки зрения придерживаются 57%. 26% скорее поддерживают идею запретить сериал в России (32–46% среди граждан старшего поколения), 29% скорее не поддерживают, а 31% ответили, что им это безразлично.

Как комментирует советник генерального директора ВЦИОМа Елена Михайлова, сериал отражает актуальные сейчас темы растущей безработицы, социальной дистанции между богатыми и бедными и необходимости выплачивать долги по кредитам. По её словам, рискованная азартная игра показывается как один из наиболее быстрых способов решения проблем, но для россиян подобное неприемлемо.

Насилие и жестокость воспринимаются как приёмы, направленные на поддержание напряжения, усиливающие зрелищность, но не как оправданные средства донесения смыслов, заложенных в сериале, — пояснила она.

Ранее в Лиге безопасного интернета, которую возглавляет известная различными запретительными инициативами Екатерина Мизулина, сообщили, что планируют заняться проверкой сериала «Игра в кальмара». В организации считают, что он может пагубно повлиять на детей, несмотря на маркировку «18+». После выхода сериала дети по всему миру начали играть в игры, которые использованы в южнокорейском сериале «Игра в кальмара». Учителя, руководство школ и органы власти предупреждают родителей о нежелательности просмотра этого сериала несовершеннолетними.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» официально признан самым популярным на Netflix, его зрителями стали 111 млн человек. Сюжет строится на том, что 456 игроков заперты на острове под охраной и играют в детские игры, а проигравшего жестоко убивают на глазах других участников. При этом участники пришли на остров добровольно, поскольку у многих из них финансовые проблемы, а выживший получит огромный денежный приз.