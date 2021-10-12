Организация Мизулиной проверит «Игру в кальмара»

Лига безопасного интернета, которую возглавляет известная различными запретительными инициативами Екатерина Мизулина, займётся проверкой сериала «Игра в кальмара». В организации считают, что он может пагубно повлиять на детей, несмотря на маркировку «18+», передаёт «Подъём».

В лиге сообщили , что получили несколько обращений от родителей в связи с показом сериала на платформах Netflix и «КиноПоиск».

Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы всё равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься, — заявили в объединении.

Там считают, что многие люди в России и за её пределами обеспокоены выходом сериала.

Они (многие. — NEWS.ru) считают, что у некоторых зрителей, особенно молодёжи, может возникнуть соблазн повторить сцены из «Игры в кальмара», — заключили в лиге.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась к Следственному комитету и МВД с просьбой проверить песни девяти популярных у российской молодёжи исполнителей. Также организация обвинила интервьюера Юрия Дудя в пропаганде наркотиков. Мизулина заявляла, что канал журналиста на YouTube смотрят в основном дети и подростки.

Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязь, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix 17 сентября. Это первый южнокорейский развлекательный контент, который возглавил общемировой рейтинг стриминга. За 10 дней «Игра» заняла первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию (ключевые для сервиса регионы). Глава Netflix Тед Сарандос подтвердил, что «Игра в кальмара» — самый просматриваемый неанглоязычный проект стриминга. Более того, у сериала есть шансы стать самым популярным в истории платформы.