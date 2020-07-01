Россияне рассказали, что им больше всего понравилось на параде Победы

https://static.news.ru/photo/855a1286-bbc1-11ea-9077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам, которые присутствовали на параде Победы в Москве или смотрели его по телевизору, больше всего понравились военная техника, проход войск и уровень организации действа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Военную технику отметили 29% респондентов, проход войск — 15%, высокое качество организации — 10%. Кроме того, по 9% заявили, что испытали гордость за ветеранов, авиацию и мощь государства. 11% опрошенных заверили, что им всё понравилось, сказано в отчёте об исследовании.

Социологи отмечают, что авиационную часть парада чаще всего называла молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.

При этом у 36% россиян парад Победы вызвал воодушевление, у 13% надежду, у 11% симпатию. 12% заявили о безразличии к мероприятию.

66% сказали, что нет чего-либо, что им не понравилось бы на параде. Вместе с тем, 5% огорчились из-за небольшого количества иностранных гостей, а 3% остались не в восторге из-за опасности подобных мероприятий в разгар пандемии коронавируса.

В общей сложности за парадом Победы наблюдали 61% опрошенных. Из них 59% посмотрели его по телевизору, а 2% — присутствовали лично. Чуть больше трети россиян — 39% — проигнорировали мероприятие.

Всероссийский опрос был проведён в форме телефонного опроса по заказу Российского союза молодёжи 28 июня. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для такой выборки максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. Торжества прошли 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году. При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоялась повторно.