Россияне рассказали, что делают с ненужными вещами Профессор НИУ ВШЭ Шабанова: россияне стали реже выбрасывать вещи

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Россияне стали реже выбрасывать ненужные вещи, рассказала НИУ ВШЭ Мария Шабанова, передает РБК. Граждане страны рассказали, что стараются отдавать их членам семьи.

Порядка 41% россиян рассказали, что стараются отдавать ненужные вещи соседям, друзьям и знакомым. Еще 32% передают их членам семьи, а 24% жертвую чужим людям.

Несмотря на то что способствующая среда для этичной утилизации в России развита пока слабо, в целом россияне весьма широко включены в разнообразные практики в сфере обращения с утратившими потребительскую ценность, но не утратившими потребительских качеств вещами, — рассказала Шабанова.

При этом 19% отправляют вещи на мусорку, а 7% их продают.

Ранее результаты опроса NEWS.ru показали, что среди жителей России 15% готовы отказаться от курения и выпивки ради долголетия, 12% — заняться спортом, 10% — начать практиковать здоровое питание и 22% согласны на все перечисленное. При этом четверть респондентов (25%) признались, что не готовы идти на какие-либо жертвы. По их мнению, жизнь слишком коротка для этого.

До этого опрос показал, что большинство россиян (57%) любят свою работу, что на 2% больше результатов аналогичного исследования годом ранее. Треть респондентов признались, что им не нравятся некоторые аспекты текущей должности.