Опрос показал, на что готовы россияне ради долголетия NEWS.ru: четверть россиян не готовы на отказ от вредных привычек ради долголетия

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Среди жителей России 15% готовы отказаться от курения и выпивки ради долголетия, 12% — заняться спортом, 10% — начать практиковать здоровое питание, и 22% согласны на все перечисленное, об этом свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru. При этом четверть респондентов (25%) признались, что не готовы идти на какие-либо жертвы. По их мнению, жизнь слишком коротка для этого.

Согласно результатам опроса, 12% россиян уверены, что они вечно молоды и без отказа от вредных привычек. Кроме того, 1% опрошенных ради долголетия собираются заняться биохакингом. Еще 3% респондентов предложили свои методы достижения долгой жизни. Так, один из опрошенных отметил, что для этого необходимо сохранять спокойствие и доброжелательность.

Ранее опрос показал, что большинство россиян (57%) любят свою работу, что на 2% больше результатов аналогичного исследования годом ранее. Треть респондентов признались, что им не нравятся некоторые аспекты текущей должности. Еще 13% опрошенных заявили, что не удовлетворены своей деятельностью. При этом среди любящих свою работу чаще всего встречаются сотрудники фитнес-индустрии, сферы искусства, массмедиа и развлечений, а также медицины и фармацевтики.