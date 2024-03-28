Названо число россиян, любящих свою работу Опрос «Авито Работа»: большинство россиян признались в любви к своей работе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство россиян (57%) признались в любви к своей работе, следует из данных опроса сервиса «Авито Работа». При этом треть респондентов отметили, что им не нравятся некоторые аспекты занимаемой должности. Еще 13% опрошенных заявили, что не удовлетворены тем, чем они занимаются, пишет «ФедералПресс».

Среди тех, кому нравится работа, чаще всего встречаются сотрудники фитнес-индустрии (74%), сферы искусства, массмедиа и развлечений (66%), а также медицины и фармацевтики (64%). Чаще всего трудовая деятельность устраивает пожилых людей от 65 лет и молодежь 18–24 лет. При этом аналитики подчеркивают, что в прошлом году только 55% россиян, по данным аналогичного исследования, были довольны работой.

В прошлом году число россиян, признавшихся в любви к своей карьере, было ниже — 55%, — сообщили аналитики.

Специалисты Химкинской областной больницы ранее посоветовали своевременно и достаточно отдыхать, чтобы избежать эмоционального переутомления. Выгорание возникает из-за нарушения режима, сверхурочной работы, нарушений сна и низкой физической активности. Врачи отметили, что на проблему указывают провалы в памяти, сложности с концентрацией, усталость, снижение продуктивности.