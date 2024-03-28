Россиянам дали советы, как избежать эмоционального переутомления В Химкинской больнице посоветовали своевременно и достаточно отдыхать

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Чтобы избежать эмоционального переутомления, необходимо своевременно и достаточно отдыхать, посоветовали специалисты Химкинской областной больницы. В медучреждении подчеркнули, что нужно спать достаточное количество часов, а также грамотно распределять физические и умственные нагрузки, пишет «Радио 1».

Как уточнили в больнице, избежать переутомления помогут продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Полезно гулять на свежем воздухе, слушать спокойную музыку и ходить на массаж. Защитить себя от выгорания поможет и информационный детокс. При переутомлении не следует чрезмерно нагружать себя физическими активностями. Лучше отдать предпочтение спокойным занятиям — пилатесу, растяжке, йоге, поездкам на велосипеде, плаванию и прогулкам.

Переутомление возникает из-за нарушения режима, сверхурочной работы, нарушения сна и низкой физической активности. Врачи отметили, что на проблему указывают провалы в памяти, сложности с концентрацией, усталость, снижение продуктивности, проблемы со сном, отсутствие аппетита. Также признаками переутомления являются низкая эмоциональность и потеря радости.

Психолог Наталия Варская ранее рассказала, что просмотр реалити-шоу помогает справиться с тревожностью — можно посплетничать с друзьями об участниках. По ее словам, подобные шоу помогают эмоционально разгрузиться и отвлечься.