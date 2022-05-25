Россияне признались, что стали чаще курить Superjob: за последние три месяца россияне стали курить на 13% чаще

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За последние три месяца каждый восьмой курящий россиянин стал делать это чаще. Данные опроса, проведённого сервисом SuperJob, приводит РБК. Похожую ситуацию аналитики наблюдали в разгар локдауна в апреле 2020 года.

В том, что за последние три месяца стали чаще курить, признались 13% участников опроса. Двумя годами ранее об усилении вредной привычки сообщили 14% респондентов.

В среднем, люди, планирующие в настоящее время бросить курить, сейчас выкуривают в сутки по 12 сигарет. Те, кто не намерен завязывать с вредной привычкой — по 15 сигарет. Годом ранее этот показатель составлял на две сигареты меньше в каждой категории.

Мужчина курят чаще, чем женщины. В первой группе мужчины выкуривают порядка 13 сигарет в день, в то время, как женщины — восемь. Во второй группе соотношения составляет 16 против 13.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными. Эксперт отметил, что ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. По его словам, люди, потребляющие вейпы, не осознают, что у них может развиться онкология на фоне курения.