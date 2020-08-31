Россияне предложили изучать «Гарри Поттера» вместо «Войны и мира» в школах

https://static.news.ru/photo/50852a00-eb7d-11ea-9d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imagebroker.com/Global Look Press

Более 42% читателей хотели бы добавить серию книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере в школьную программу, а ещё 30% — детектив Бориса Акунина «Азазель». Об этом свидетельствуют данные исследования книжного сервиса MyBook.

Кроме того, респонденты считают, что в школьную программу стоит включить книгу «Похороните меня за плинтусом» (Павел Санаев), «Зулейха открывает глаза» (Гузель Яхина), «Географ глобус пропил» (Алексей Иванов), «Дом, в котором...» (Мариам Петросян), «Цветы для Элджернона» (Дэниел Киз), «У войны не женское лицо» (Светлана Алексиевич), «Вторая жизнь Уве» (Фредерик Бакман), «Щегол» (Донна Тартт).

При этом 24% читателей предпочли бы исключить из программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова, а около 20% высказались против изучения на уроках литературы «лагерной прозы» Александра Солженицына и Варлама Шаламова.

В исследовании приняли участие свыше 1500 человек. Главный редактор книжного сервиса Екатерина Писарева считает, что такие данные опроса свидетельствуют о том, что читателям хочется, чтобы уроки литературы стали увлекательнее и не обременяли учеников «серьёзным чтением, которое требует рефлексии».

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