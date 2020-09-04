Россияне поддержали идею о нерабочих днях при ухудшении эпидемситуации

https://static.news.ru/photo/7fc17318-eefd-11ea-9be2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провели опрос и выяснили, что большинство россиян одобрили карантин во время пандемии коронавирусной инфекции, а 45% выразили уверенность, что при ухудшении эпидемиологической ситуации властям нужно ввести повторно нерабочие дни.

При этом 41% респондентов отметили, что вводить нерабочие дни не нужно, а 14% сообщили, что не знают, какие меры ограничений должны быть введены, если эпидемситуация ухудшится, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, 19% считают, что при ухудшении ситуации нужно ввести более строгие меры, чем были введены весной 2020 года, 18% опрошенных сообщили о необходимости менее строгих мер, а 41% — что ограничительные меры должны быть такими же, как и в предыдущий карантин.

Большинство россиян (71%) высказались положительно о введённых весной 2020 года санитарно-ограничительных мерах, а 22% выступили против.

Как писал NEWS.ru ранее, во Франции ужесточают ограничительные меры по борьбе с коронавирусом из-за роста новых случаев COVID-19. Накануне во Франции был зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса: за сутки заразились 6,1 тысячи человек.