Россияне перечислили страны с самым справедливым устройством общества ВЦИОМ: Россия возглавила список стран с самым справедливым устройством общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия возглавила рейтинг государств с самым справедливым устройством общества, свидетельствуют результаты опроса, приведенные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным аналитиков, в число лидеров рейтинга также вошли Китай и Белоруссия. При этом подчеркивается, что мнение участников опроса отличалось в зависимости от возраста.

Россия возглавляет список стран, в которых, по версии россиян, общество в настоящее время устроено наиболее справедливо, ее назвали 21% опрошенных, каждый пятый. При этом десять лет назад, отвечая на аналогичный вопрос, назвали Россию меньше 1%, — рассказали во ВЦИОМ.

По словам экспертов центра, россияне в возрасте от 18 до 24 лет относят к лидерам рейтинга Китай и Норвегию. Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет считают справедливыми общество Швеции, Германии и Норвегии. Среди респондентов старше 35 лет и младше 44 лет отмечается высокая оценка общества в ОАЭ. Наконец, лица старше 45 лет называют справедливым общество Белоруссии.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке. Участие в нем приняли 1,6 тысячи граждан в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность результатов исследования с вероятностью в 95% не превышает 2,5%.

Аналитики ВЦИОМ ранее выяснили отношение россиян к перспективам дружбы с Западом. По мнению 63% респондентов, отношения между странами будут всегда строиться на недоверии. Обратного мнения придерживаются 32% опрошенных.