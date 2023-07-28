Россияне высказались о перспективах дружбы с Западом Более 60% россиян считают недоверие основной чертой отношений с Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство россиян считают, что отношения между РФ и странами Запада всегда будут строиться на недоверии, о чем свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным аналитиков, такой вариант ответа выбрали 63% респондентов. Противоположной точки зрения же придерживаются 32% участников.

Сегодня большинство россиян считает, что отношения между Россией и Западом всегда будут строиться на недоверии (63%, на 21 процентный пункт выше чем в 1999 году), обратного мнения придерживаются около трети — 32% (на 25 процентных пунктов меньше чем в 1999 году), — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что молодежь в возрасте до 25 лет позитивно оценивает перспективы дальнейших взаимоотношений между Россией и Западом. По мнению авторов опроса, это связано с их меньшей погруженностью в политику или большим космополитизмом.

Значительная часть респондентов также считает Россию неевропейской страной. Во ВЦИОМ отмечают, что такого мнения придерживаются 65% участников опроса. По их словам, Россию скорее нужно рассматривать как евразийскую цивилизацию, интересы которой в скором времени сместятся на Восток.

Специалисты ВЦИОМ ранее выяснили, сколько россиян верят в бога и дьявола. Согласно полученным ими результатам, в бога верят 66% граждан. В дьявола же верят меньше респондентов — всего 47%. Наиболее многочисленной конфессией остаются православные, отмечают в центре.