Россияне опасаются из-за пандемии коронавируса вернуться в 90-е

Жители девяти регионов России опасаются на фоне пандемии коронавирусной инфекции вернуться в обстановку, которая была в стране в 90-е годы.
Такие данные следуют из ежеквартального исследования «Национального индекса тревожностей» в коммуникационной компании КРОС.
Вернуться в 90-е опасаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Калининградской, Иркутской, Свердловской, Новосибирской областей, а также Республики Татарстан и Краснодарского края,
Исследователи отметили, что в некоторых регионах пытались улучшить обстановку ограничением продажи спиртного, однако потом отменили решение по совету Минпромторга.
Запрет или сокращение часов продажи спиртного были введены в Якутии, Марий Эл, Хакасии, Карелии и Башкирии.
Отмечается, что исследование было составлено на основе анализа социальных сетей и СМИ.
Как писал NEWS.ru ранее, двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко рассказал, как ради выживания собирал бутылки в 90-е годы. А спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в 90-е работал охранником в казино.
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