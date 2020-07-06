Россияне опасаются из-за пандемии коронавируса вернуться в 90-е

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Содержание Среднеуральского женского монастыря, захваченного схиигуменом Сергием (Романовым) и его сторонниками, может обходиться в сотни тысяч рублей ежесуточно, в зависимости от числа рабочих, трудящихся в нём на данный момент, рассказал источник, знакомый с жизнью обители.

Так, если на территории монастыря идёт стройка, его содержание в день может обходиться в полмиллиона рублей, так как рабочие получают зарплату, а единовременно их на объекте может находиться несколько десятков...