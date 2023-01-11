Россияне объявили о желании сократить новогодние праздники Rambler & Co: около трети россиян не против сокращения новогодних выходных

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Более трети опрошенных россиян высказались за сокращение новогодних праздников. Около половины из них объясняют это тем, что они не знают, чем занять себя в дни отдыха. Данные исследования, проведенного компанией Rambler & Co, приводит РИА Новости.

К длинным январским выходным у 64% респондентов положительное отношение, а 36% не против отдыхать поменьше. Поклонники каникул любят их за возможность расслабиться и отвлечься (46%), провести время с семьей (32%), возвращение к отложенным делам (15%), зимние развлечения (7%), — говорится в исследовании.

Среди тех, кто жаждет сокращения выходных, 46% объясняют это тем, что они не знают, чем заняться, еще 22% не любят зимнюю погоду, 17% по долгу службы в это время работают, а еще 15% скучают по работе.

При этом за время праздников 63% россиян не покидали место жительства. 23% посетили родной город внутри страны, 6% выезжали за границу, 5% предпочли туризм в России, 3% сменили целый ряд локаций.

Большинство — 71% опрошенных — встречали Новый год в кругу родных, 13% сознательно остались одни, 11% — вдвоем с любимым человеком, 5% отмечали с друзьями.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что продолжительность новогодних праздников следует сократить. Он считает, что три дня активного отдыха будут для россиян значительно полезнее праздной недели. Иванов также вспомнил о продолжительных выходных в мае, но высказался против их сокращения. По словам депутата, россияне проводят их с пользой, занимаясь садами и огородами.

В свою очередь врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, как не стать жертвой постновогодней депрессии. По его словам, важно готовиться к празднику без фанатизма, чтобы потом из-за усталости не провести каникулы в режиме «тюленя».