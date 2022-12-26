Врач рассказал, как не стать жертвой постновогодней депрессии Терапевт Асанов посоветовал готовиться к празднику без фанатизма, чтобы не впасть в депрессию

Фото: pexels

К празднованию Нового года нужно готовиться без фанатизма, чтобы потом не впасть в депрессию, когда он закончится, посоветовал врач-терапевт Тимур Асанов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, многие на подготовку к празднику тратят столько физических и моральных сил, однако потом из-за усталости проводят каникулы в режиме «тюленя», что вредит организму. В то же время медик отметил, есть способы, которые помогут встретить Новый год бодрыми и жизнерадостными.

Забудьте о фанатизме в уборке — если собираетесь отмечать праздник в кругу домашних, они закроют глаза на огрехи в интерьере, а если ждете гостей, помните, что после их ухода беспорядка будет еще больше, — сказал Асанов.

Кроме того, врач рекомендовал не откладывать все предпраздничные дела на последние числа декабря. Асанов посоветовал постараться провести уборку дома, купить подарки и продукты заранее и поэтапно.

Подарки можно выбрать в интернет-магазинах заранее, продукты к праздничному столу также можно заказать доставкой накануне торжества, — напомнил врач.

Асанов отметил, что, укладывая подарки под елку, важно не забыть о самом важном для вас человеке — себе. Врач посоветовал купите то, о чем давно мечтали.

Важно понимать, что новогодний праздник совсем не должен быть идеальным. Не стоит пытаться все доводить до совершенства и стараться держать все аспекты под контролем, — подытожил Асанов.

Ранее эндокринолог Вероника Зайцева назвала возможную причину отсутствия новогоднего настроения. По ее словам, это может быть симптомом, указывающим на гормональный сбой.