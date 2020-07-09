Россияне назвали самые интересные профессии и пояснили, почему выбрали свою

https://static.news.ru/photo/79343310-c1a7-11ea-bbe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис по найму персонала «Работа.ru» провёл опрос и выяснил, какие профессии россияне считают самыми интересными, а также почему они выбрали свою профессию.

Большинство россиян (74%) отметили, что считают свою профессию интересной. Около трети респондентов (33%) сообщили, что выбрали профессию полагаясь на будущий доход, 30% опрошенных указали, что выбор профессии сделан с учётом мнения семьи, 23% россиян выбрали профессию исходя из возможностей карьерного роста, а 12% послушались мнения друзей во время выбора профессии, сообщает ТАСС.

Наименьшим влиянием на выбор профессии стали: преподаватели (6%), рейтинги (5%), пример известных личностей (4%).

Лидерами рейтинга интересных профессий стали: дизайнеры (21%), журналисты (15%), инженеры (14%), водители (13%), врачи и учёные (12%). Также интересными профессиями были названы программисты (11%), артисты (10%), строители (9%), учителя (8%) и пилоты (7%).

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в период пандемии. В пятёрку лидеров попали представители строительной сферы, транспортно-логистической отрасли, автобизнеса, медицинские работники, сотрудники фитнес-клубов и салонов красоты.