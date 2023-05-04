Россияне назвали главный праздник страны ВЦИОМ: День Победы назвали самым важным праздником 65% россиян

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День Победы является главным праздником для 65% российских граждан. Такие результаты опроса ВЦИОМа приводит РИА Новости. Таким образом, за последние 9 лет этот день потеснил в сердцах россиян Новый год. В 2014 году, говоря о главном празднике, зимние гуляния называли 69% граждан, а весеннее торжество — 53%.

В ходе нынешнего опроса, говоря о том, какие праздники являются самыми важными, 65% опрошенных назвали День Победы, 58% — Новый год, 29% — Пасху, 22% — 8 Марта, 20% — Рождество, 17% — 23 Февраля.

Главным праздником День Победы стал для граждан с 2018 года, до этого он уступал пальму первенства Новому году.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 апреля 2023 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Ранее стало известно, что более половины россиян (66%) считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников. Согласно данным опроса ВЦИОМа, только четверть россиян не верит в возможность такого исхода.

Кроме того, в апреле стало известно, что уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян вырос до 80,1%. При этом одобряют деятельность президента 77,5% россиян.