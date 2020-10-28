Россиянам запретят брать на пляжи животных, кроме собак-поводырей

С 1 января 2021 года гражданам России будет запрещено брать с собой на пляжи любых животных, кроме собак-поводырей.
Соответствующие требования утвердил глава МЧС России Евгений Зиничев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Посетителям пляжей запрещается <...> 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, — говорится в нём.
Также посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в местах, которые не были специально для этого отведены, и «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Также запрещено купаться при подъёме на пляже флагов чёрного и красного цветов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что на пляж колымского села Тауйск штормом выбросило тысячи мидий. Местные жители собирают их в тазы.