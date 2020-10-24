В Магаданской области на пляж выбросило тысячи мидий

https://static.news.ru/photo/1725843e-179d-11eb-b80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Рожик/vk.com

На пляж колымского села Тауйск штормом выбросило тысячи мидий. Местные жители собирают их в тазы.

Как считают учёные, Тауйская губа на Колыме — наиболее прогреваемый участок в северной части Охотского моря, который отличается высокой амплитудой приливов. Здесь есть обширные поселения тихоокеанской мидии, сообщает портал vesma.today.

Добыча моллюска здесь не ведётся. Это связано с большим количеством инородных тел в его мантии — песка и ила.

В конце сентября в Сети появились фото и видео якобы с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы вместе с этим сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во время круглого стола в Российской академии наук заявила, что сотрудники ведомства взяли около пяти тысяч проб с места экологической катастрофы на Камчатке, однако не нашли техногенных источников загрязнения, способных привести к подобному эффекту.