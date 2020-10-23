Росприроднадзор: 5 тысяч проб не выявили техногенную катастрофу на Камчатке

https://static.news.ru/photo/29f6e4c4-152a-11eb-8321-fa163e074e61_660.jpg Фото: _svetlana__radionova_/instagram.com

Сотрудники Росприроднадзора взяли около пяти тысяч проб с места экологической катастрофы на Камчатке, однако не нашли техногенных источников загрязнения, способных привести к подобному эффекту, рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова во время круглого стола в Российской академии наук.

На сегодняшний момент мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб, и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим, — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что эксперты брали материалы для изучения в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ. В результате были обнаружены превышения по некоторым показателям, но они не могли привести к зафиксированной массовой гибели морских обитателей.

В конце сентября в Сети появились фото и видео якобы с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы также сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже.

Первой и основной версией случившегося было техногенное заражение воды. Ответственные ведомства и специалисты проводили проверки — так, выяснялось, не проводился ли сброс в океан ядохимикатов Козельского полигона и не было ли утечки ракетного топлива с военного полигона Радыгино. Кроме того, сообщалось, что благодаря спутниковым снимкам удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Ачинского залива. Тем не менее было признано, что не это стало причиной экологического кризиса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в сентябре в Интернете появились видео и фото с кадрами жёлтой пены и выброшенными на берег морскими животными вдоль побережья Камчатки. Уже почти месяц рассматриваются несколько версий случившегося: утечка ядохимикатов с местного полигона, извержение вулкана, разлив топлива, воздействие токсичных водорослей.